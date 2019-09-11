"Яндекс.Такси" не считает, что сделка с ГК "Везет" ограничивает конкуренцию на рынке

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" уверена, что сделка по приобретению активов группы компаний "Везет" не ограничивает конкуренцию на рынке такси. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе "Яндекс.Такси".

Один из ключевых игроков на российском рынке агрегаторов такси Gett направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращение с резким возражением против сделки "Яндекс.Такси" и "Везет", сообщал "Коммерсантъ". По словам директора российского Gett Максима Жаворонкова, компания расценивает сделку "как строго негативную для рынка, создающую непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих".

"Сделка не ограничивает конкуренцию и не создает барьеры для работы на рынке. Мы предоставляем ФАС все необходимые материалы для обоснования своей позиции. Напомним, что цель нашей сделки - ускорить развитие такси в регионах, улучшить безопасность поездок, а также расширить поддержку региональных таксопарков и водителей", - сказали в "Яндекс.Такси".

ФАС получила ходатайство "Яндекс.Такси" на покупку активов ГК "Везет" в июле. В настоящее время служба проводит анализ рынка такси в больших городах, что затягивает рассмотрение ходатайства.

"Яндекс.Такси" ранее объявил о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России. Текущие акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. Закрытие сделки ожидается до конца года.