Путин обещал господдержку туристической отрасли России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что РФ намерена активно развивать туристическую отрасль.

"Мы будем еще более эффективно оказывать этой [туристической] отрасли государственную поддержку, укреплять конкурентоспособность туристического рынка, внедрять самые передовые сервисы, созвучные прорывной технологической цифровой эпохе", - заверил глава государства в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации. Форум проходит в Санкт-Петербурге.

Для примера Путин привел тот факт, что "в России в числе первых активно внедряются электронные визы, оформить которые можно дистанционно, быстро и без лишних формальностей". Он также напомнил о проведении в РФ зимних Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу, Фестиваля молодежи и студентов, студенческих универсиад.

"Все они прошли на самом высоком уровне, оставили у наших гостей прекрасные впечатления о России как об открытой, приветливой, дружелюбной, современной и комфортной стране", - считает российский лидер.

Он заверил: "Мы открыты для обмена интересными идеями и предложениями, готовы и стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству". Путин уверен, что участники сессии это обязательно почувствуют. Президент пожелал им "успехов в важной работе, востребованной миллионами людей планеты". "Способствуя развитию туризма, вы помогаете укреплять гуманитарные и экономические связи между государствами, открывать новые возможности для общения и дружбы между гражданами разных стран", - обратился глава государства к участникам сессии.

Санкт-Петербург впервые стал площадкой проведения сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в которой принимают участие представители около 150 стран. В рамках деловой программы форума, которая продлится с 10 по 13 сентября, они обсудят важнейшие тенденции в развитии мирового туризма. Организаторами мероприятия выступают фонд "Росконгресс", правительство Санкт-Петербурга совместно с Федеральным агентством по туризму.