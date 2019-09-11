ФАС может оштрафовать "Яндекс" за рекламу форекс-услуг брокеров без лицензий ЦБ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы России по городу Москве признала факты нарушения и рассматривает вопрос о назначении административного наказания в виде штрафа в отношении ООО "Яндекс" и двух брокерских компаний - Rison Capital LTD и RoboForex LTD за незаконную рекламу форекс-услуг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Rison Capital LTD и RoboForex LTD признаны нарушившими закон о рекламе. Установлено, что брокеры не имеют лицензию Банка России на осуществление финансовой деятельности, также в рекламах отсутствовало предупреждение о возможных рисках", - говорится в сообщении.

По факту демонстрации в системе "Яндекс.Директ" рекламы Rison Capital LTD и RoboForex LTD УФАС выдало предписание ООО "Яндекс" о прекращении распространения информации, нарушающей требования закона. В ближайшее время дела будут переданы для возбуждения административного производства. Как пояснили в ведомстве, ООО "Яндекс" и Yandex Europe AG грозит штраф до 500 тыс. рублей за каждое нарушение.

В пресс-службе "Яндекс" комментарий по данному вопросу предоставить отказались.

Как прокомментировал руководитель Ассоциации форекс-дилеров (СРО АФД) Евгений Машаров, предпринимаемых усилий со стороны профессионального сообщества и ФАС относительно проблемы нарушения законодательства о рекламе недостаточно. Для эффективного контроля за деятельностью финансовых организаций требуется принятие новых мер, в том числе увеличение штрафов за размещение незаконной рекламы финансовых услуг для юридических лиц до 1,5 млн рублей, для граждан - до 100 тыс. рублей, считает он.

На сегодняшний день, согласно действующему законодательству, нарушение законодательства о рекламе влечет административный штраф для граждан в размере 2-2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

В июле в Ассоциации форекс-дилеров сообщили, что комиссия ФАС начала проверку в отношении ООО "Яндекс", а также Rison Capital LTD и RoboForex LTD на предмет незаконной рекламной деятельности на рынке Forex. В обоих случаях заявление было подано ассоциацией.

Регулирование на рынке Forex

С 2015 года в России был принят закон о регулировании рынка Forex. Помимо введения дополнительных норм, закон "О рынке ценных бумаг" был дополнен статьей "Деятельность форекс-дилера". С 2019 года форекс брокеры с лицензией ЦБ РФ обязаны быть участникам отраслевых саморегулируемых организаций (СРО). После аннулирования Центробанком лицензии у пяти крупнейших игроков ввиду агрессивной рекламы и вывода российских клиентов в иностранные юрисдикции в 2018 году, на российском рынке форекс осталось четыре игрока: "Альфа-форекс", "ВТБ форекс", "ПСБ форекс" и "Финам форекс".