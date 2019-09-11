Финансовая поддержка НКО в сфере соцзащиты в регионах выросла на 93% в 2018 году

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Общий объем средств, переданных регионами некоммерческим организациям (НКО), вырос в 2018 году на 30% до 31,3 млрд рублей по отношению к 2017 году. Наибольший рост наблюдается в сфере социальной защиты и услуг - объем финансовой поддержки вырос на 93% в 2018 году, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Если говорить о результатах в отраслевом значении, то наиболее значимые достижения отмечаются в сфере социальной защиты и социального обслуживания. Так, 76 регионов в 2018 году передавали услуги, предоставляемые за счет бюджета, на исполнение некоммерческим организациям. Объем финансовых ресурсов, которые для некоммерческих организаций был направлен в сферу социального обслуживания и социальной защиты, возрос на 93%", - сказала она.

По ее словам, в 2018 году было передано 11,21 млрд рублей, тогда как в 2017 году - 5,82 млрд рублей.

Голикова отметила, что наиболее часто НКО передавали социально-бытовые, социально-медицинские и социально-психологические услуги, а именно обслуживание на дому, меры по социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью и наркозависимых.

"В 2018 году в сфере образования услуги НКО были переданы 74 регионами, что на девять регионов больше, чем в 2017 году. Что касается денег, это на 9,4% больше, чем в 2017 году - 8,117 млрд рублей", - сказала она.

Вице-премьер добавила, что в целом финансовую поддержку некоммерческому сектору в 2018 году оказывали 82 региона, а имущественную поддержку - 70 регионов.