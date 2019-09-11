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Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект об электронной трудовой книжке

Закон может вступить в силу с 2020 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду поддержал законопроект о введении электронных трудовых книжек в России.

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"Мы не меняем порядок и положения Трудового кодекса, мы адаптируем электронные процедуры и позволяем Пенсионному фонду запустить электронную трудовую книжку. Мы познакомились с замечаниями, которые, в том числе, отрабатывал комитет. Порядка 16 замечаний, мы готовы практически все учесть", - сказал замглавы Минтруда Всеволод Вуколов, представляя законопроект на заседании комитета.

Председатель комитета Ярослав Нилов сообщил, что представленные замечания нужно учесть ко второму чтению законопроекта, и рекомендовал одобрить документ для рассмотрения в первом чтении.

В июле правительство внесло в Госдуму законопроект о введении электронной трудовой книжки. Планируется, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года и затронет порядка 60 млн граждан и около 8,5 млн хозяйствующих субъектов. Граждане в течение 2020 года должны будут сделать выбор: отказываться от бумажной книжки или нет. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.

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