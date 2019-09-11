В ОПЕК+ могут обсудить целесообразность усиления квот по сокращению добычи 12 сентября

АБУ-ДАБИ, 11 сентября. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в четверг может обсудить вопрос о необходимости более глубокого сокращения добычи, чем 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Об этом журналистам сообщил министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

"Это будет определенно обсуждаться завтра, мы выслушаем доклад комитета ОПЕК. Когда мы встречались в июне, мы поняли, что шести месяцев не достаточно, чтобы оценить влияние тех квот, которые мы приняли. Поэтому завтра мы сможем оценить, должны ли мы продолжить с этими квотами или углубить сокращение. В конце прошлого года у нас были две альтернативы - сократить на 1,6 млн или на 1,8 млн баррелей в сутки, но некоторые члены [ОПЕК+] были против таких объемов, поэтому мы сошлись на 1,2 млн баррелей в сутки", - сказал он.

Все зависит от того, какое заключение представят эксперты, и от их рекомендаций, заключил иракский министр.

11 сентября в Абу-Даби состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором министры рассмотрят итоги выполнения сделки по сокращению добычи и прогноз на 2020 год. В мониторинговый комитет ОПЕК + входят восемь стран - Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Ирак, ОАЭ, Алжир и Казахстан.

Сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года и призвана стабилизировать цены на нефть. Всего, в соответствии с условиями соглашения, страны-участницы должны снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).

Сотрудничество с Россией

Он также рассказал, что российская компания "Стройтрансгаз-ойл" подписала контракт с Ираком на разведку газового блока в провинции Рамади.

"С российской компанией мы подписали контракт, но он еще не представлен в совет по энергетике. Он еще должен быть одобрен", - сказал он, отметив, что речь идет о блоке 17.

В настоящее время на проектах в Ираке работают российские компании "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром нефть". Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал журналистам, что и другие российские энергетические компании заинтересованы в выходе на иракский рынок.

Согласно данным базы данных "Спарк", непубличное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Стройтрансгаз - Ойл" (СТГ-Ойл) зарегистрирована в Москве. Компанией на паритетных основах владеют Роланд Исаев и Юрий Савельев.

По данным ЕГРЮЛ, в числе основных видов деятельности компании добыча газа и газового конденсата, разведочное бурение, предоставление услуг в области добычи углеводородов. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей.

Министр добавил, что в работе с Ираком заинтересован "Газпром" и "Лукойл". В чстности, речь идет о месторождении Мансури на границе Ирака и Ирана.

"Да, "Газпром" очень сильно заинтересован в проекте Мансури. "Лукойл" тоже, но "Газпром" - в большей степени", - сказал Тамер аль-Гадбан.

Ранее Ирак работал по Мансури с консорциумом компаний, который возглавляла турецкая компания. "Сейчас этот контракт приостановлен, идут переговоры о том, чтобы там работала наша компания. Но мы также ищем международного партнера, чтобы создать консорциум, в котором 51% будет принадлежать нам и 49% - иностранной компании", - отметил иракский министр. По его словам, Ирак хочет ускоренного развития этого проекта и отдает ему приоритет - газ с этого месторождения должен снабжать три мощные электростанции, "которые ждут этого".