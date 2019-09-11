Число туристов, отдохнувших на курортах Северного Кавказа летом 2019 года, выросло на 18%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Туристический поток на курорты Северного Кавказа летом 2019 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в среду пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа".

"На курортах "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Ведучи" в Чеченской Республике и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии за летние месяцы отдохнуло на 18% гостей больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Как отмечается, 80 тыс. отдыхающих приобретали ски-пассы (пропуски на горнолыжные трассы – прим. ТАСС), чтобы подняться в горы на подъемнике.

По информации гендиректора КСК Хасана Тимижева, летом в регионы СКФО приезжали жители более 20 регионов России. "Из Удмуртии, Мордовии, Татарстана, Крыма, Калуги, Воронежской области. Традиционно "Архыз" любят посещать туристы из Ставропольского края и Ростовской области, а также из Краснодарского края, Волгоградской области и Москвы", - цитирует Тимижева пресс-служба.

Что касается именно "Эльбруса", этим летом курорт принял гостей из разных уголков России и ближнего зарубежья. В частности, на курорт на Армейские игры приехали участники из Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Киргизии и Узбекистана. Основную долю турпотока на курорте "Эльбрус" продолжают составлять отдыхающие из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Ставропольского края. При этом отмечается, что более половины гостей - жители Москвы и Московской области.

"Летний сезон курорт "Ведучи" завершает кратным ростом турпотока, которому могут позавидовать старшие курорты Северного Кавказа. Впереди большая стройка новой инфраструктуры и расширение услуг отдыха, а значит, увеличение популярности курорта", - приводит пресс-служба слова первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа, председателя совета директоров КСК Одеса Байсултанова.