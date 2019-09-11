Греф считает, что банкам для развития нужно трансформироваться в технологические компании

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Современным банкам для развития необходимо отказываться от классических стратегий развития в пользу трансформации в технологические компании и экосистемы, сообщил в среду глава Сбербанка Герман Греф на открытой лекции в Новосибирске.

"Существует спрос на радикальную трансформацию банков в экосистемы и технологические компании. Мы для себя приняли самое радикальное решение - первые в мире мы утвердили концепцию построения экосистемы", - сказал Греф.

Он рассказал, что два года назад после презентации Сбербанком данной концепции для акционеров в Лондоне их акции выросли на 4,5%. Акции одного из крупнейших банков США, который в то же время представлял классическую стратегию развития, упали на 2,5-3%.

Согласно собственной стратегии, Сбербанк позиционирует себя как экосистема, которая объединяет на базе единой платформы партнеров банка, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера. В экосистему Сбербанка входят более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция ("Яндекс.Маркет"), медицина (DocDoc), телекоммуникации ("Сбербанк Телеком"), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл ("Фудплекс"), сервисы для оптимизации бизнес-процессов ("Эвотор", "Интеркомп") и другие.