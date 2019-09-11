ПФР предусмотрел более 325 млрд рублей на индексацию маткапитала с января 2020 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) предусмотрел около 325 млрд рублей для возобновления индексации материнского капитала с 1 января 2020 года. Об этом заявил в среду глава ПФР Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Что касается материнского капитала, он не индексировался, планируется индексация с 1 января следующего года. На эти цели будет израсходовано 325 млрд рублей", - сказал он.

Вице-премьер Татьяна Голикова в сентябре 2018 года сообщила, что с 1 января 2020 года планируется возобновление индексации материнского капитала. На сегодняшний день размер маткапитала в РФ составляет 453 тыс. рублей. В 2020 году, по словам Голиковой, размер маткапитала составит 470 тыс. рублей, в 2021 году - 489 тыс. рублей. Планируется, что материнский капитал ежегодно будут получать 1 млн граждан.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался с учетом инфляции. В декабре 2016 года был подписал закон, приостанавливающий индексацию до 1 января 2020 года.