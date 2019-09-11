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Греф назвал качества наиболее востребованных специалистов

По мнению главы Сбербанка, они должны обладать креативностью, системным мышлением и мастерством исполнения
Глава Сбербанка Герман Греф Денис Тырин/ТАСС
Описание
Глава Сбербанка Герман Греф
© Денис Тырин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты, наиболее востребованные в современном мире, должны обладать тремя, зачастую взаимоисключающими качествами - креативностью, системным мышлением и мастерством исполнения. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на открытой лекции в Новосибирске.

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"Почему [подобных специалистов] так мало? Потому что у них должно быть три взаимоисключающих качества. Первое - это визионерство и креативность, и, как правило, у хороших креативщиков-визионеров не очень хорошо с системным мышлением, а это второе качество. И сочетание этих двух качеств достаточно редко. Но еще более редкое качество - это... мастерство исполнения", - сказал Греф, выступая перед студентами Новосибирского государственного университета.

По его словам, именно сочетание этих качеств создает "специалиста, за которым охотится рынок".

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