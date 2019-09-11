Курортный сбор в российских регионах с начала года превысил 360 млн рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Объем собранных средств курортного сбора в трех российских регионах с начала 2019 года составил 361 млн рублей. Об этом сообщил в среду министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"По предварительным данным 2019 года, по состоянию на 10 сентября собрано порядка 361 миллионов рублей. Ставропольский край - 180 млн, Краснодарский край - 152 млн, Алтайский край - 29 млн. Цифры растут", - сказал он на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Общая сумма курортного сбора в 2018 году составила 313 млн рублей. В Краснодарском крае собрали 109 млн рублей при плане в 70 млн рублей, в Ставропольском крае - 186 млн рублей при плане 181 млн рублей, в Алтайском крае - 18 млн рублей, что совпало с планируемым показателем.

"На собранные в рамках эксперимента денежные средства в Ставропольском крае и Алтайском крае в 2018 году уже проведены работы, направленные на сохранение, восстановление и развитие курортов. Это все видно, как восстанавливаются терренкуры, скверы, парки и так далее. В Краснодарском крае работы начались в 2019 году", - отметил Чеботарев.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года.