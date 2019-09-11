Минэкономразвития внесло в правительство план действий по ускорению роста экономики России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития в среду внесло в правительство план действий по ускорению роста экономики России, заявил глава министерства Максим Орешкин в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Мы как раз сегодня подготовили и внесли в правительство [соответствующий] план действий", - сказал он, отвечая на вопрос премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что необходимо сделать для того, чтобы темпы роста экономики соответствовали поставленным целям.

В то же время министр отметил, что не существует такого универсального "лекарства", которое могло бы обеспечить опережающий экономический рост. Для этого необходима планомерная работа по целому ряду направлений: инвестиционный климат и "регуляторная гильотина", поддержка инвестиций и инфраструктуры, активизация работы по инвестиционной налоговой льготе, вовлечение большего количества людей в занятость.

"Очень большое количество направлений, в каждом из которых нужно добиваться результата, чтобы получить общий", - заключил Орешкин.