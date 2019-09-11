Греф призвал поменять подход к образованию в России

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Российскому образованию необходим интердисциплинарный подход, так как только при нем возможны новые решения, которые возникают на стыке наук. При этом делать акцент на одном виде образования нельзя. Такое мнение высказал в среду глава Сбербанка Герман Греф на открытой лекции в Новосибирске.

В 2018 году Греф на московском международном форуме инновационного развития "Открытые инновации - 2018" заявил, что математические школы являются пережитком прошлого.

"Моя фраза была связана с тем, что нужно менять подход к образованию - должны быть digital-навыки, софт-скиллс [надпрофессиональные навыки, не связанные с должностными обязанностями], которые включают социальные, когнитивные навыки развития и, конечно, все, что касается таких вещей, как управление своим здоровьем, своей энергией, и, естественно, профессиональные знания <…> В этом смысле мы с вами говорили про интердисциплинарность", - сказал Греф, отвечая на вопрос, на чем основано его мнение, что физико-математические школы не нужны.

По словам главы Сбербанка, уникальные решения возникают на стыке наук и для изобретений необходимы и гуманитарные профессии. В частности, по его мнению, в сфере развития искусственного интеллекта нужны философы, филологи, психологи и многие другие специалисты. Он отметил, что физика, математика, химия - базовые предметы, однако акцентирование обучения лишь на них не позволяет в равной степени развивать другие направления.