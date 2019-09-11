Власти Кубани намерены на четверть снизить долговую нагрузку на бюджет в 2019 году

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены снизить государственный долг до 100 млрд рублей, а долговую нагрузку на бюджет - с 66% до 50% к концу 2019 года. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе регионального Минфина.

"Еще четыре года назад долговая нагрузка на бюджет Краснодарского края составляла 99%, то есть была практически равна объемам собственных доходов. По итогам этого года мы намерены снизить долговую нагрузку до 50%. Таким образом, мы рассчитываем, что по итогам этого года объем государственного долга Краснодарского края составит около 100 млрд рублей", - сказал представитель министерства.

Он отметил, что долговую нагрузку в диапазоне от 45% до 50% власти региона считают "достаточно безопасной", учитывая, что в структуре госдолга значительную долю составляют бюджетные кредиты, они были получены для строительства олимпийских объектов перед играми 2014 года и будут погашаться в течение 10 лет с 2023 года.

По данным Минфина Кубани, по итогам 2019 года в общей сумме долга порядка 58 млрд рублей составят бюджетные кредиты, банковские кредиты останутся на сумму около 10 млрд рублей. Кроме того, в конце года Кубань разместит облигационный займ в размере 10 млрд рублей, и портфель по этой категории вырастет до 30 млрд рублей.

"Наш опыт показывает, что выплаты по облигационным займам ниже, чем по коммерческим кредитам; ставки будем определять ближе к дате размещения. За счет доходов намерены долгосрочно погасить до конца 2019 года более дорогие банковские кредиты. Генеральным агентом выступит Совкомбанк, сейчас мы обсуждаем параметры по купонному доходу. Они будут определены ближе к дате размещения с учетом того, как будет себя вести ключевая ставка. <…> После размещения данного займа сделаем паузу в размещении облигаций - займы привлекались для рефинансирования долговых обязательств", - добавили в пресс-службе.

В 2018 году госдолг края сократился на 9 млрд рублей и не превышал 140 млрд рублей, долговая нагрузка на бюджет снизилась до 66,6%. Этого удалось достичь за счет погашения кредитов на 39,2 млрд рублей со сроками возврата по условиям госконтрактов в 2019-2021 годах и процентными ставками от 8% до 12% годовых. После июльских корректировок доходы бюджета Кубани составляют 257,5 млрд рублей, в том числе собственные доходы - 213,56 млрд; расходы - 265 млрд; дефицит - 7,5 млрд рублей.