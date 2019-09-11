Вьетнамцы стали мировыми лидерами по поиску в Google информации о новых моделях iPhone

ХАНОЙ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Вьетнамцы проявляют большой интерес к новым моделям популярного во всем мире смартфона iPhone. Меньше чем за сутки с того момента, как американская корпорация Apple представила во вторник новое поколение своих устройств, в том числе и iPhone, Вьетнам стал лидером среди стран мира по количеству запросов в поисковых системах об этих новинках.

Накануне презентации в штаб-квартире Apple в Купертино (штат Калифорния), когда еще даже не было известно точное название новой модели в линейке iPhone, вьетнамцы уже отправили свыше 100 тыс. запросов iPhone 11 в поисковик Google. Наиболее частыми обращениями к поисковой системе на вьетнамском языке стали "презентация iPhone 11 Pro" и "цена iPhone 11 Pro". За минувшие 24 часа, как свидетельствует статистика Google, количество таких запросов от вьетнамских пользователей интернета увеличилось на 500%. Таким образом Вьетнам стал абсолютным мировым лидером по количеству запросов относительно новой продукции Apple.

Вместе с Вьетнамом большой интерес к новым моделям iPhone, планшета iPad и часов Apple Watch проявили Гана, Непал, Нигерия и Сингапур. Любопытно, что американские потребители демонстрируют к новинкам Apple весьма спокойный интерес - среди стран, которые искали о них информацию в поисковиках, США оказались лишь на 13 месте.

Несмотря на то, что вьетнамцы демонстрируют в интернете интерес к гаджетам корпорации Apple, объемы продаж ее продукции здесь ажиотажными назвать никак нельзя. На iPhone в последние годы приходится лишь от 6 до 10% вьетнамского рынка смартфонов. Самыми покупаемыми во Вьетнаме смартфонами бессменно остаются устройства южнокорейского технологического гиганта Samsung, которому принадлежит 42,3% продаж этой категории товаров.