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Сбербанк намерен удвоить число студентов, проходящих стажировку в его подразделениях

Ежегодно в банках стажируются 2-3 тыс. студентов, отметил глава Сбербанка

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Сбербанк намерен увеличить вдвое число студентов, которые проходят стажировку на базе его подразделений.

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Об этом сообщил в среду глава Сбербанка Герман Греф на открытой лекции в Новосибирске.

"У нас каждый год две-три тысячи студентов проходят стажировку, и мы хотим как минимум удвоить это количество", - сказал Греф.

Он отметил, что Сбербанк сотрудничает с ведущими вузами страны и принимает активное участие в профессиональной подготовке будущих кадров для экономики. Базовые кафедры Сбербанка также работают на базе крупнейших федеральных университетов.

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