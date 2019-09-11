Сбербанк намерен удвоить число студентов, проходящих стажировку в его подразделениях

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Сбербанк намерен увеличить вдвое число студентов, которые проходят стажировку на базе его подразделений.

Об этом сообщил в среду глава Сбербанка Герман Греф на открытой лекции в Новосибирске.

"У нас каждый год две-три тысячи студентов проходят стажировку, и мы хотим как минимум удвоить это количество", - сказал Греф.

Он отметил, что Сбербанк сотрудничает с ведущими вузами страны и принимает активное участие в профессиональной подготовке будущих кадров для экономики. Базовые кафедры Сбербанка также работают на базе крупнейших федеральных университетов.