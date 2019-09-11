Минкавказ РФ считает преждевременным внесение курортного сбора в Налоговый кодекс

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минкавказ РФ не видит необходимости внесения курортного сбора в Налоговый кодекс в настоящий момент, сообщил в среду глава ведомства Сергей Чеботарев.

Минфин РФ разработал законопроект о внесении ряда неналоговых платежей в Налоговый кодекс - министерство полагает, что такая мера позволит повысить качество их администрирования. Речь идет об экологическом, утилизационном и курортном сборах, платежах в резерв универсального обслуживания и платежах в системе "Платон". Некоторые из этих платежей имеют признаки налога.

"Считаю, что пока это должно работать на уровне сбора. Если будет налог, система будет выстроена по-другому, и еще вопрос - зачем делать налог, если сбор нормально работает. Люди контролируют каждую копейку, идет живое обсуждение, люди живут этим", - сказал он на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

По словам министра, курортный сбор с 2018 года доказывает свою эффективность. "Люди на местах, в муниципалитетах - патриоты, которые болезненно относятся ко всем изменениям. Сначала в штыки воспринимался эксперимент, мы объясняли, что каждая копейка идет на благоустройство ваших городов, люди приняли это, сейчас людям нравятся [происходящие изменения]", - отметил Чеботарев.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года.