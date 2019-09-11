Медведев предложил предусмотреть более гибкие формы регулирования времени труда человека

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил за создание более гибкого трудового графика. Об этом он заявил в прямом эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формы в трудовое законодательство, - сказал премьер. - Можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, четыре дня в неделю, или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать. Эту гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство".

Премьер объяснил свою точку зрения на примере трудового времени. "У нас это 40-часовая рабочая неделя, хотя совсем недавно у нас еще была "шестидневка", ну относительно недавно, в конце шестидесятых годов, - сказал Медведев. - В некоторых странах эта рабочая неделя уже меньше". Он рассказал, что во Франции люди работают 35 часов, в Нидерландах - всего 29 часов.

Медведев напомнил, что своей точкой зрения вызвал бурную дискуссию на Международной конференции труда о том, что это способ урезать людям зарплаты и т. д. "Нет, конечно! Речь идет о том, чтобы ввести гибкое регулирование, чтобы с учетом развития технологий, развития экономики человек мог сам планировать свое рабочее время, и работодатель, конечно, тоже, - подчеркнул глава правительства. - Если кто-то хочет работать больше, например, в рамках установленного графика, это тоже нужно позволить. Но, естественно, чтобы не было злоупотреблений, это тоже нужно отрегулировать". Премьер заметил, что такая гибкость - в интересах и работников, и работодателей. "Тогда мы будем двигаться к спокойному регулированию трудовых отношений, основанному на таком подходе", - подытожил он, добавив, что нынешнее трудовое законодательство не соответствует уровню трудовых отношений.

Медведев пояснил, что классика трудового законодательства включает в себя трудовой договор, восьмичасовой рабочий день, дисциплинарную ответственность, рабочее место и т. д. "Но в мире все изменилось. Значительная часть людей работает просто дома. Появилась целая когорта людей, которых называют "фрилансерами", и их количество с каждым годом увеличивается, растет, - сказал Медведев. - Причем это не люди, которые, что называется, перебиваются с хлеба на воду. Очень часто это люди, которые зарабатывают вполне приличные деньги, но они никак не связаны правилами внутреннего распорядка, необходимостью в 09:00 часов приходить, а в 18:00 уходить, отлучаться с работы только с разрешения начальника". По его оценке, дистанционная занятость нуждается в регулировании в рамках трудового законодательства. "В будущем, очевидно, с учетом цифровизации, большого количества роботов такого рода занятость будет все больше распространяться", - заключил он, подчеркнув, что ситуацию нельзя доводить до абсурда выводя все профессии на удаленку, а нужно соблюдать баланс.