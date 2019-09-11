Медведев считает, что для регулирования цифровой сферы достаточно рамочного закона

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что для регулирования цифровой сферы нужен рамочный закон.

Отвечая на вопросы в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24", председатель правительства признал, что регулирование цифровой сферы является "предметом бесконечных дискуссий, на которые пока нет ответа ни в одной стране, потому что отрасль развивается быстрее, чем нормативное регулирование". "На мой взгляд, регулирование должно быть очень экономным: попытки все перевести в сферу законов - это очень опасная штука, потому что пока правительство и депутаты все это будут делать, все уже изменится сто раз, а мы только через год - полтора получим тот или иной закон", - отметил Медведев.

Он полагает, что требуется рамочный закон. "Но один рамочный закон работать не будет, нам нужна совокупность нормативных актов", - указал премьер-министр. Глава кабмина уточнил, что таких документов не должно быть много, "они способны быстро реагировать на то или иное явление".