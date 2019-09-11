Шефчович назвал совпадением решение суда по Opal накануне встречи РФ-ЕС-Украина по газу

БРЮССЕЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Решение суда ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к газопроводу Opal за неделю до трехсторонних консультаций Россия-ЕС-Украина по газу - это чистое совпадение. Об этом заявил зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович в среду на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос ТАСС.

"Решение по дате трехсторонних консультаций было принято буквально в эти выходные, мы понятия не имели какое может быть совпадение по времени с решением Европейского суда юстиции", - сказал он.

Шефчович сообщил, что ЕК примет решение о подаче апелляции на решение Суда ЕС по газопроводу Opal после его изучения.

Он добавил, что ЕК еще не приняла меры по снижению использования "Газпромом" газопровода Opal до 50% мощностей в соответствии с решением Суда ЕС.

Шефчович сообщил, что Еврокомиссия будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы (ГТС) для инвестиций в ее модернизацию.

"Мы включили в повестку дня обсуждение важности долгосрочного будущего контракта, поскольку только в этом случае у нас будет предсказуемость и созданы возможности для инвестиций в модернизацию украинских газопроводов", - заявил он.