Медведев считает, что патентование должно быть заботой бизнеса, а не государства

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Получение патента должно быть заботой бизнеса, а не государства, как это и делается за рубежом. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24" .

"У нас сейчас модель регулирования интеллектуальной собственности такая же, как во всем мире. У нас нет того, что было в советские времена - у нас везде есть патенты. Вопрос патентования за границей - это, вообще-то, забота самого бизнеса. Если ты хочешь свою разработку сохранять, то надо потратить на это некоторые деньги", - сказал Медведев.

Он уточнил, что в некоторых случаях, государство заинтересовано в выдаче патентов, но при этом модель, при которой любая разработка патентуется за государственный счет, не будет создаваться. Глава правительства подчеркнул, что патентоваться может все что угодно, поэтому задача государства, скорее, в том, чтобы создавать условия, чтобы сам бизнес считал выгодным заниматься патентованием не только внутри страны, но и за границей. "Здесь можно посмотреть и на наше патентное законодательство и, конечно, думать о том, что очень многие современные реалии переходят в цифровую форму. Мы сейчас патентное законодательство оптимизируем, включая возможность в патентные заявки и в конечные патентные решения внедрять трехмерные модели", - напомнил он.