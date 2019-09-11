Новак сообщил о подготовке совместных проектов между Россией и Саудовской Аравией

АБУ-ДАБИ, 11 сентября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия готовят к подписанию пакет документов, который включает несколько десятков новых совместных проектов. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас готовится большой, солидный пакет документов. Несколько десятков проектов", - сказал он.

Накануне министр находился в Саудовской Аравии. По его словам, цель поездки - в подготовке к визиту в страну президента России Владимира Путина.

Новак ранее говорил, что в ближайшее время Саудовская Аравия может начать инвестировать в российские проекты в области нефтегазохимии, производства сжиженного природного газа, в создание совместных научных центров. По его словам, товарооборот между странами постоянно растет и уже в первом квартале этого года двукратно превысил показатель за аналогичный период 2018 года, увеличившись до $420,4 млн.

Сотрудничеством с саудовскими компаниями интересуются "Газпром", "Газпром нефть", "Транснефть" и другие российские предприятия, ведутся совместные исследования между научными организациями двух стран, обсуждается и взаимодействие в сфере мирного атома.

Развиваются российско-саудовские отношения и в области сельского хозяйства. За последние три года товарооборот в этом сегменте увеличился в два раза, достигнув по итогам 2018 года $500 млн.