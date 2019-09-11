Минкавказ России проработает вопрос оплаты курортного сбора банковскими картами

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа рассмотрит предоставление возможности повсеместной оплаты курортного сбора банковскими картами, сообщил в среду глава ведомства Сергей Чеботарев на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В настоящий момент многие санатории, отели и гостиницы просят постояльцев вносить оплату курортного сбора наличными. Оплата банковской картой предусматривает взимание комиссионного вознаграждения с оператора курортного сбора.

"Оплата идет картами, но это немножко неудобно из-за комиссионных сборов. Если депутаты на этом акцентируют внимание, давайте еще раз этот вопрос поднимем", - сказал он, отвечая на вопрос депутатов об оплате курортного сбора наличными денежными средствами.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года.