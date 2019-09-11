Авиакомпании РФ за восемь месяцев увеличили перевозки пассажиров до 86,26 млн

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Авиакомпании РФ за январь - август 2019 года перевезли 86,26 млн пассажиров, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее, говорится в сообщении Росавиации.

За август 2019 года российские авиаперевозчики обслужили 14,36 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошедшего года на 10,4%.

В августе авиакомпания "Аэрофлот" обслужила более 3,7 млн пассажиров (рост на 1,7%). Авиакомпания "S7" перевезла 1,5 млн пассажиров, что на 16,3% больше, чем годом ранее. "Россия" увеличила перевозки на 1%, до 1,5 млн пассажиров, "Победа" - на 51,4%, до 1 млн пассажиров, "Уральские авиалинии" перевезли 1,1 млн пассажиров, что на 2% больше, чем годом ранее.