Barilla планирует построить новый производственный комплекс в Подмосковье к 2024 году

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 11 сентября. / ТАСС/. Продовольственная компания Barilla намерена построить новый производственный комплекс на территории Московской области к 2024 году, его строительство может быть начато весной следующего года, сообщил журналистам вице-президент ООО "Барилла Рус" Михаил Путилин.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-президент Barilla Group Лука Барилла и вице-президент ООО "Барилла Рус" Михаил Путилин запустили новые линии по производству макаронных изделий на заводе Barilla в подмосковном Солнечногорске.

"Мы не стоим на месте, и мы уже, заглядывая немного вперед, разрабатываем активно новый большой инвестиционный план, благодаря которому мы опять же в Московской области планируем в ближайшее время построить абсолютно новый мельничный комплекс с железнодорожными путями, силосы для хранения зерна и муки, а в дальнейшем, если бизнес будет также успешно развиваться, в чем мы не сомневаемся, мы построим на этой площадке и новый завод в дополнение к существующему в Солнечногорске", - сказал Путилин.

Он отметил, что закладка фундамента нового производства запланирована на весну следующего года.

"Мы сопровождаем все процессы [реализации проекта], делаем так, чтобы этот процесс был без ухабин, без каких-то непредсказуемых последствий. Потому что жесткие сроки в рынке, мы всегда должны успевать менять генеральные планы, согласовывать различные мероприятия. Так устроена наша жизнь. Мы делаем все, и наш инвестиционный департамент, чтобы и семья Barilla, и весь менеджмент успешно реализовал проект", - добавил Воробьев.

Как отмечается в материале пресс-службы компании, новый производственный комплекс Barilla планирует построить к 2024 году. В результате инвестпроекта появятся новое мукомольное оборудование, подъездные железнодорожные пути, центральный склад и новый завод по производству пасты. Пресс-служба также напомнила, что инвестпроект будет реализован в рамках соглашения о взаимодействии между правительством Московской области и компаний Barilla, подписанного в 2018 году.