Госдума одобрила во II чтении отмену НДС при ввозе в Россию гражданских воздушных судов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) ввоза на территорию России воздушных судов, подлежащих регистрации в Российском открытом реестре судов. Документ был инициирован правительством.

К доходам, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, предлагается отнести доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации или реализации судов, зарегистрированных в Российском открытом реестре судов, по аналогии с доходами судовладельцев, суда которых зарегистрированы в Российском международном реестре судов.

В целях налогового стимулирования развития гражданской авиации законопроектом предлагается освободить от обложения НДС ввоз на территорию России и другие территории, находящиеся под ее юрисдикцией, гражданских воздушных судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов. Предусматривается также освобождение от обложения НДС ввоза авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, используемых для строительства, ремонта или модернизации на территории России гражданских воздушных судов.

Поправки ко второму чтению предусматривают, что освобождение от НДС гражданских воздушных судов, зарегистрированных в госреестре иностранного государства, при условии представления в таможенный орган копии свидетельства о его регистрации в реестре в соответствии с международным договором РФ, применяется до 1 января 2023 года.

В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.