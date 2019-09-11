Госдума приняла во II чтении законопроект о налоговых льготах для садоводов и огородников

МОСКВА, 11 сентября./ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников. Законопроект был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам Николаем Николаевым.

Для исключения неоднозначного толкования налоговыми органами положений Налогового кодекса и нового закона о садоводстве при определении налоговой базы в отношении садовых домов законопроект вносит изменения в положения кодекса, устанавливающие налоговые льготы и налоговые ставки в отношении жилых домов, дополнив их соответствующими положениями о садовом доме. Садовый дом не является жилым помещением и имеет нежилое назначение.

Кроме того, сейчас взносы членов некоммерческих организаций, к которым в том числе относятся садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль таких организаций. Предлагается распространить эту норму в отношении платежей, осуществляемых лицами, ведущими садоводство или огородничество, в индивидуальном порядке - эти платежи не будут учитываться при налогообложении прибыли садовых товариществ.

Ко второму чтению законопроекта были одобрены поправки, согласно которым норма о том, что доходы в виде имущества, полученного в рамках целевого финансирования, не будут облагаться налогом на прибыль, будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. Кроме того, меняется порядок вступления документа в силу - в случае принятия он вступит в силу спустя месяц после дня официального опубликования.