Госдума освободила во II чтении от НДФЛ материальную помощь для студентов и аспирантов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается освободить студентов и аспирантов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) при получении материальной помощи. Законопроект был инициирован группой депутатов во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой ("Единая Россия").

Сейчас материальная помощь в сумме не более 4 тыс. рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, освобождается от налогообложения. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряда других категорий граждан.

При этом вузы и колледжи выделяют средства, в частности, на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам. По своей правовой природе такая материальная помощь обучающимся не отличается от материальной помощи сотрудникам, однако подлежит обложению НДФЛ. После детальной проработки вопроса был разработан проект закона, который в случае принятия освободит студентов и аспирантов от уплаты налога с материальной помощи, не превышающей 4 тыс. рублей, выплачиваемой вузом или колледжем нуждающимся студентам, поскольку существующее положение "несправедливо", поясняла ранее Яровая.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что законопроект призван устранить правовую несправедливость в отношении наиболее социально незащищенных категорий студентов и аспирантов - "тех, кому профучилища и вузы выделяют помощь, как нуждающимся". По его словам, сейчас эти выплаты, в отличие от остальных стипендий или материальной помощи, которую работодатели ежегодно платят нуждающимся работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, облагаются налогом.

В случае принятия он вступит в силу спустя месяц после дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.