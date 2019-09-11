Исаев предложил добавить в Трудовой кодекс главу о правах дистанционных работников

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Права сотрудников, работающих дистанционно, в России не защищены, необходимо включить в Трудовой кодекс РФ нормы о регулировании их деятельности. С такой инициативой в среду выступил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Чаще всего они [трудовые отношения дистанционных работников] никак не регулируются. Просто есть некий договор, договор гражданско-правового характера, по которому человек получает деньги за конкретно выполненную работу. Но это значит, что у этого человека нет тех прав, которые дает трудовое законодательство", - отметил Исаев, напомнив, что речь идет об оплачиваемом отпуске, социальном, медицинском и пенсионном страховании, охране труда и других гарантиях.

По его словам, необходимо скорректировать законодательство в соответствии с изменением характера труда.

"Необходимо в данном случае, не чтобы люди подстраивались под некие существующие, застывшие рамки закона, а менять эти рамки закона под изменения характера труда людей. Необходима разработка полноценной главы Трудового кодекса, которая защищала бы права работников, работающих дистанционным образом", - заключил парламентарий.