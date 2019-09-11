Скоростные поезда "Ласточка" Москва - Петербург начнут курсировать в декабре

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Скоростные поезда "Ласточка" начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом с 8 декабря, говорится в пресс-релизе "Российских железных дорог" (РЖД).

Ежедневно будут отправляться два поезда из Москвы и два - из Петербурга, "Ласточки" будут останавливаться на станциях пл. НАТИ, Крюково, Тверь, Вышний Волочек, Бологое, Окуловка, Малая Вишера, Чудово, Тосно, Колпино и Обухово.

Пассажирам предложат три класса обслуживания - бизнес (специально выделенная зона в вагоне N5), эконом и базовый.

Продажа билетов уже открыта. В РЖД отметили, что на поезда действуют специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров.