Что трубопровод Opal значит для "Газпрома" и при чем тут "Северный поток — 2"

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий назвал его очень важным и полезным. Он напомнил, что Польша строит свой газопровод из Норвегии через Данию — Baltic Pipe, закончить который собирается к 2022 году. Как раз тогда же истекает контракт на поставки российского газа, и продлевать его польская сторона не собирается.

Также страна увеличивает добычу, расширяет терминал СПГ в Свиноуйсьце, строит новый в Гданьском заливе и создает интерконнекторы со Словакией, Чехией, Германией и Украиной.

"Это дает нам беспрецедентную [энергетическую] безопасность по сравнению с ситуацией, которая была несколько лет назад. Но мы хотим быть одновременно дистрибьютором газа и получать от этого выгоду, — подчеркнул Моравецкий. — Поэтому для нас представляла угрозу монополистическая сила "Газпрома", которая была бы усилена, если бы не сегодняшнее решение суда ЕС".

Также, по мнению Польши, решение Европейского суда юстиции заставит "Газпром" сократить использование "Северного потока", а значит, не позволит компании отказаться от транзита через Украину и повлияет на подход к трехсторонним переговорам по вопросу поставок после окончания действующего контракта. Ближайшие намечены на 19 сентября. Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на десять лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской системе. Россия предлагает просто продлить на год действующий контракт.

"Победа Польши в этом случае снижает вероятность серьезного газового кризиса на Украине, который может также ударить по другим странам региона, включая Польшу", — заявил глава польского Минэнерго Кшиштоф Тхужевский.