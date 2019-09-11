Что трубопровод Opal значит для "Газпрома" и при чем тут "Северный поток — 2"

Европейский суд юстиции 10 сентября удовлетворил иск Польши и отменил решение Еврокомиссии, которое позволяло "Газпрому" на полную мощность использовать трубопровод Opal.
Объясняем, что изменилось и почему это важно.
Что такое Opal?
Это одно из двух (второе — Nel) сухопутных продолжений газопровода "Северный поток" (СП) по территории Германии, запущенное в эксплуатацию в 2011 году.
Opal тянется от немецкого города Грайфсвальд до Ольбернхау и соединяет СП с трубопроводами Jagal и Stegal. На немецко-чешской границе его продолжает газопровод Gazelle, который проходит по территории Чехии и возвращается в Германию, где соединяется с трубопроводом Megal. Таким образом Opal соединяет "Северный поток" со всей газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.
Мощность — 36,5 млрд куб. м в год.
В чем суть польского иска?
Изначально условия Третьего энергопакета ЕС позволяли России использовать только 50% газопровода Opal. Эти нормы призваны не допускать поставщиков газа к доминирующему положению на рынке.
Но "Газпром" попросил дать ему доступ ко всем 100% мощностей Opal, так как компания остается единственным поставщиком газа в "Северный поток", который его полностью и наполняет. В результате в 2016 году Еврокомиссия все-таки разрешила российскому холдингу участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal.
Это не понравилось странам — транзитерам российского газа: Украине и Польше. Они опасались, что "Газпром" перебросит часть транзитных объемов с этих маршрутов на "Северный поток". В конце того же 2016 года Польша обжаловала решение Еврокомиссии и потребовала вернуть ограничение в 50%.
Но летом 2017 года Высший земельный суд Дюссельдорфа снял обеспечительные меры на использование "Газпромом" мощностей Opal, которые ранее власти наложили по этому иску. Украина за время действия ограничений поставок газа по Opal заработала около $300 млн за счет увеличения транзита через свою территорию.
Весной 2018 года Европейский суд юстиции отклонил аналогичный польскому иск украинского "Нафтогаза". И теперь он удовлетворил жалобу Польши.
Как в Варшаве прокомментировали решение суда?
Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий назвал его очень важным и полезным. Он напомнил, что Польша строит свой газопровод из Норвегии через Данию — Baltic Pipe, закончить который собирается к 2022 году. Как раз тогда же истекает контракт на поставки российского газа, и продлевать его польская сторона не собирается.
Также страна увеличивает добычу, расширяет терминал СПГ в Свиноуйсьце, строит новый в Гданьском заливе и создает интерконнекторы со Словакией, Чехией, Германией и Украиной.
"Это дает нам беспрецедентную [энергетическую] безопасность по сравнению с ситуацией, которая была несколько лет назад. Но мы хотим быть одновременно дистрибьютором газа и получать от этого выгоду, — подчеркнул Моравецкий. — Поэтому для нас представляла угрозу монополистическая сила "Газпрома", которая была бы усилена, если бы не сегодняшнее решение суда ЕС".
Также, по мнению Польши, решение Европейского суда юстиции заставит "Газпром" сократить использование "Северного потока", а значит, не позволит компании отказаться от транзита через Украину и повлияет на подход к трехсторонним переговорам по вопросу поставок после окончания действующего контракта. Ближайшие намечены на 19 сентября. Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на десять лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской системе. Россия предлагает просто продлить на год действующий контракт.
"Победа Польши в этом случае снижает вероятность серьезного газового кризиса на Украине, который может также ударить по другим странам региона, включая Польшу", — заявил глава польского Минэнерго Кшиштоф Тхужевский.
А что сказали в "Газпроме"?
В корпорации заявили, что изучают юридические и экономические последствия принятого решения. При этом в 2017 году компания просила привлечь ее к разбирательству как заинтересованную сторону, но этого не произошло.
Оператор трубопровода — компания Opal Gastransport GmbH & Co. KG — приняла решение к сведению. Но сама она в суде не участвовала, так как ответчиком по иску Польши выступала Еврокомиссия.
ЕК тоже приняла к сведению решение суда и подчеркнула, что "высоко ценит принцип энергетической солидарности". Федеральное сетевое агентство ФРГ в свою очередь призвало "Газпром" выполнить предписание суда.
Как решение повлияет на поставки российского газа в Европу?
Самое очевидное — "Газпрому" все-таки придется искать варианты, как компенсировать выпадающие объемы поставок. Эксперты, впрочем, особых катастрофических последствий для компании в этом не видят. Заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин обратил внимание, что принятое решение лишает российскую компанию около 10 млрд куб. м в год по Opal — для "Северного потока" это означает снижение загрузки примерно до 80%, что и так очень много. Сейчас газопровод загружен выше проектных мощностей.
Аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин в свою очередь напомнил о строительстве трубопровода Eugal — это дублер Opal для "Северного потока — 2". На него, по мнению эксперта, также можно будет загружать часть объемов, пока СП-2 не заработает в полную силу. Кроме того, он отметил, что невозможность полностью использовать Opal ухудшает позицию "Газпрома" на грядущих переговорах.
Также нынешнее решение по Opal может опосредованно усложнить и без того непростую судьбу "Северного потока — 2". Ранее в 2019 году в ЕС вступили в силу поправки к Газовой директиве. Они распространяют действие Третьего энергопакета и на морские трубопроводы, приходящие в ЕС из третьих стран. То есть для России это означает, что оператором "Северного потока — 2" должна стать независимая от "Газпрома" компания (нынешний оператор строительства Nord Stream 2 AG, принадлежащий российскому холдингу, для этого не подходит), а 50% его мощности должно быть зарезервировано для других компаний.
В поправках есть лазейка — решение об исключении проекта из-под этих норм принимает не Брюссель, а та страна, на чью территорию трубопровод выходит. То есть в случае с "Северным потоком — 2" это Германия. И эксперты рассчитывали, что Москва и Берлин смогут договориться, а опыт Opal приводили как успешный пример. Впрочем, Германии в любом случае нужно будет согласовывать исключение СП-2 из-под новых правил с Еврокомиссией. Но теперь сделать это может стать еще сложнее.
И что важно, решение европейского суда идет вразрез с позицией Всемирной торговой организации. В 2018 году ВТО частично удовлетворила требования России по спору о Третьем энергопакете. В частности, ее арбитры признали неправомерными требования ЕС:
- о продаже газа на бирже;
- об ограничении поставок газа из России по газопроводу Opal (включая 50-процентное использование его мощностей);
- к иностранным операторам газотранспортных сетей в Литве, Венгрии и Хорватии доказывать, что их контроль за этими трубопроводами не угрожает безопасности поставок газа в ЕС.
Впрочем, ЕС подал апелляцию на это решение, Россия ответила своей — по пунктам, в которых ее не поддержали, и сейчас результаты спора рассматривает апелляционный орган ВТО.