Дума одобрила в I чтении освобождение нефтетрейдеров от вывозных пошлин при действии НДД

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о льготах для трейдеров по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть с месторождений, где действует режим налога на добавленный доход (НДД). Документ инициирован правительством РФ, поправки вносятся в закон "О таможенном тарифе".

Согласно законопроекту, предлагается распространить льготы по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки, не только на компанию-недропользователя, но также и на другие организации, которые экспортируют такую нефть.

"Одним из условий освобождения от уплаты экспортных пошлин является принадлежность экспортируемой нефти только недропользователю. В связи с этим право на освобождение от экспортных пошлин на нефть не применяется в отношении проектов, нефть по которым добывают компании-недропользователи, а экспортируют - компании, приобретающие у них нефть и реализующие ее конечным иностранным покупателям. Законопроектом предлагается распространить льготы по уплате вывозной таможенной пошлины не только на организацию - пользователя недр, но также и на других лиц, осуществляющих вывоз сырой нефти", - указывают в кабмине. Предполагается, что законопроект будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 года.

Документ восстанавливает право на использование льготы иными лицами, и суммы вывозных таможенных пошлин, уплаченные ими до вступления в силу законопроекта, которые будут им возвращены, не могут считаться выпадающими доходами (расходами) федерального бюджета, поскольку данные суммы не планировались в качестве доходов бюджета, говорится в пояснительной записке.

Выпадающие доходы при реализации законопроекта, конечно же, будут, полагает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ). "Логика в том, что "суммы не планировались, а значит, это не выпадающие" - более чем странная. Деньги поступили в соответствии с действующим законодательством, поэтому их возврат - это прямые потери бюджета. Получается, что при длительной подготовке налогового маневра правительство допустило ошибку, не учло категорию плательщиков, сейчас за эту ошибку будет расплачиваться бюджет, но признавать эту ошибку чиновники не хотят. С таким подходом нельзя согласиться", - отметил он в беседе с ТАСС.

Про НДД

С 2019 года в нефтяной отрасли действует новый фискальный режим - налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, которым в том числе предусматривается освобождение от экспортных пошлин на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки. НДД взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Пока НДД действует только для пилотных проектов.

Ставка НДД - 50%. Налог распространяется на четыре группы месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн т); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год.