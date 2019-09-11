В Сбербанке заявили, что на него приходится более половины всех хакерских атак в России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. На Сбербанк приходится более половины всех хакерских атак в России. Банк остается самым атакуемым ресурсом в стране, сообщил в интервью ТАСС зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Мы действительно отразили около 2 тыс. кибератак за первое полугодие и их анализ позволил нам выявить определенные тренды. Общее количество кибератак различного типа на внешние ресурсы осталось на прежнем уровне - более 900 атак в квартал. Сайт Сбербанка остается наиболее атакуемым ресурсом - на него пришлось более половины всех атак", - сказал он.

При этом, Кузнецов отметил, что количество DDoS-атак во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось в 1,7 раз, тогда как количество писем, содержащих вредоносные вложения и фишинговые ссылки, наоборот выросло почти в шесть раз. Он считает, что подобная динамика атак говорит об отказе киберпреступников от попыток прямого взлома корпоративных IT-систем, отдавая предпочтение взлому систем через рядовых сотрудников.

Также зампред Сбербанка сообщил о трудностях определения местоположения злоумышленника во время хакерской атаки.

"США, страны Евросоюза, СНГ - те страны, в которых расположены инфраструктуры злоумышленников, чаще других атакующие как системы, так и сотрудников Сбербанка. При этом важно понимать, что злоумышленник может находиться в соседнем здании, но атаку проводить с другого полушария земли. Инфраструктуры для проведения атак, к сожалению, находятся по всему миру", - добавил Кузнецов.

Ранее Сбербанк сообщал, что за первое полугодие 2019 году было зафиксировано и отражено около 2 тыс. кибератак различного типа. Тогда в пресс-службе отмечали, что ни банк, ни его клиенты не понесли от этих атак никакого ущерба.