Сбербанк предотвратил хищение средств клиентов на сумму более 25 млрд руб.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сбербанк в этом году предотвратил хищение средств клиентов на сумму более 25 млрд руб. благодаря антифрод-системе, основанной на искусственном интеллекте (AI). Об этом сообщил в интервью ТАСС зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.

"У нас действует основанная на искусственном интеллекте антифрод-система, эффективность которой составляет 96%. Это означает, что из 100 попыток мошенничества мы выявляем 96, что является одним из лучших показателей на рынке. <…> С января по август 2019 г. мы спасли средства клиентов на сумму более 25 млрд руб.", - сказал он.

Комментируя перспективы социальной инженерии в России, Кузнецов отметил, что объем мошенничества увеличивается в 2019 году в рамках прогнозов банка. "Наши прогнозы, к сожалению, оправдываются. Социальная инженерия сейчас составляет более 87% от всего объема реализованного мошенничества. За 2018 г. этот показатель вырос на 6%. В 2019 г. он в целом находится на том же уровне, однако с мая наблюдается его незначительный рост", - добавил Кузнецов.

При этом зампред Сбербанка указал, что сейчас мошенники "действуют все более изощренно".

"Сегодня мы имеем дело с более сложными и комплексными видами мошеннических схем, в том числе с применением методов психологического воздействия на клиентов. О победе над такими схемами заявлять еще очень рано", - резюмировал он.