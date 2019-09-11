Ростуризм рассчитывает на расширение списка стран для получения электронной визы РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Ростуризм рассчитывает, что количество стран, которые смогут использовать электронную визу для въезда в Россию, будет максимально расширен. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на пресс-конференции в рамках 23-ей сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO.

"Я надеюсь, что список стран, которым можно будет въехать в Россию по электронной визе, будет шире чем тот, который работает для Калининграда сейчас в рамках пилота. Надеюсь, что мы примем еще более смелые решения. Буду рада, если список будет максимально широким", - сказала она.

Сейчас режим электронной визы действует при въезде в РФ через транспортные узлы Дальнего Востока, на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. С 1 июля этого года система бесплатных электронных виз начала действовать на посещение Калининградской области, она распространяется на граждан 53 стран, из них 38 - государства Европы.

Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. В интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2019 Зарина Догузова предлагала увеличить срок действия электронной визы до 16 дней.