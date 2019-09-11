WSJ: у "Группы ГАЗ" не осталось кредитов Запада на балансе

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. "Группа ГАЗ", контрольный пакет акций которой (65,56%) принадлежит Олегу Дерипаске, больше не имеет задолженности по кредитам перед финансовыми организациями стран Запада, а ее задолженность перед российским государством возросла до $1,4 млрд. Об этом сообщила в среду американская газета Wall Street Journal со ссылкой на интервью с Дерипаской.

"В конце концов есть кредитодатель на последний крайний случай и инвестор на последний крайний случай", - приводит газета слова владельца завода "ГАЗ". "Мы являемся частной группой и действуем на рынке [на рыночных условиях], поэтому любые государственные субсидии [для "Группы ГАЗ"] не предоставляются даром", - отметил предприниматель. Он назвал увеличение финансовой поддержки банковской системы РФ со стороны государства "мягкой национализацией".

Согласно публикации, Дерипаска считает, что "ГАЗ" и другие его предприятия в условиях санкций со стороны США способны держаться на плаву в течение нескольких лет при заимствованиях, обеспеченных российским государством. При этом "Группе ГАЗ" скорее всего придется пойти на увольнения в случае введения против нее дополнительных санкций.

Дерипаска сообщил Wall Street Journal, что предлагал Министерству финансов США снять рестрикции с "ГАЗ" в обмен на отказ предпринимателя от контроля над группой, как это произошло с "Русалом", En+ и "Евросибэнерго". Однако из OFAC (Office of foreign assets control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) не поступило никакого ответа на это предложение. "Они и слышать об этом не хотят, их это не интересует", - заметил бизнесмен.

О санкциях Минфина США

США 6 апреля 2018 года ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц. В черный список американского Минфина попал, в частности, бизнесмен Олег Дерипаска. Под рестрикциями оказались подконтрольные ему "Русал" и группа En+, промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance, компания "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ".

Дерипаска, владеющий контрольным пакетом акций "Группы ГАЗ" (65,56%), заявлял о возможном банкротстве и национализации группы из-за санкций США. В конце июня власти США продлили для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и установили такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании. Бизнесмен уверен, что в этом случае у компании нет шансов выжить, так как многие поставщики и партнеры прекратили работу с заводом из-за риска вторичных санкций.

После этого заявления Дерипаски "Группа ГАЗ" попросила выделить ей 29,5 млрд рублей господдержки. Компания видит риски того, что во втором полугодии действие санкций США приведет к снижению производства на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель. В "Группе ГАЗ" также поясняли, что речь идет не о прямой финансовой господдержке. Компания предлагала направить большую часть средств на поддержку госпотребителей техники группы, другую часть - на субсидирование процентной ставки по кредитам.