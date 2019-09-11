ФНС за 8 месяцев перечислила в федеральный бюджет 8,3 трлн рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) за восемь месяцев 2019 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 15 трлн рублей, в федеральный бюджет - 8,3 трлн рублей. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии.

"За восемь месяцев 2019 года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило более 15 трлн рублей (плюс 10,9%, или 1,5 трлн рублей), в федеральный бюджет - 8,3 трлн рублей (плюс 10,6%, или 0,8 трлн рублей). В сопоставимых условиях (без учета акциза на переработку нефтяного сырья, который возвращается налогоплательщику в виде компенсации разницы между экспортной и внутренней ценой на автобензин и дизтопливо) темп роста поступлений в консолидированный бюджет составил бы 13,6%, а в федеральный бюджет - 17,5%", - сказал он.

Задолженность россиян

Мишустин также рассказал, что совокупная задолженность россиян (компаний и физлиц) перед ФНС на 1 августа снизилась на 48,8 млрд рублей или на 2,3%.

"ФНС России сохраняет тенденцию по сокращению долга. На 1 августа 2019 года совокупная задолженность снизилась на 48,8 млрд рублей или на 2,3%. Показатель отношения задолженности к поступлениям, или DTI (debt to income), который используется для оценки эффективности системы по управлению долгом, также находится на минимальном за пять лет значении - 7%. При этом растет эффективность мер по взысканию - 67%", - сообщил глава налогового ведомства.

При этом он также отметил, что число выездных проверок снизилось на 35%, а поступления по результатам аналитической работы, то есть без проведения проверок, выросли почти в 2 раза. Вместе со снижением количества проверок уменьшается и число жалоб по их результатам - на 47,3% за первое полугодие 2019 года. Продолжился, по словам Мишустина, и тренд на снижение количества споров с бизнесом - на 20%.

"Особо хочу отметить повышение эффективности взаимодействия со службой судебных приставов. Результативность исполнительного производства за семь месяцев 2019 года составила 64,9% и возросла к аналогичному показателю предыдущего года на 7,5 процентных пункта. В свою очередь, поступления от него возросли на 36,3% и по состоянию на 1 июля составили 65,6 млрд рублей", - подчеркнул Мишустин.

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Приоритетом для службы в делах о несостоятельности являются согласительные процедуры, поступления по которым выросли в первом полугодии на 18%, или 17,9 млрд рублей. В ходе процедур банкротства в бюджет поступило 55,8 млрд рублей, что на 9,3% превышает показатель соответствующего периода 2018 года.