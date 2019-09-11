Жители Приамурья выберут дороги для ремонта по нацпроекту в 2020 году через Instagram

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Жители Благовещенска и Благовещенского района Амурской области помогут властям определить, какие дороги нужно отремонтировать в рамках нацпроекта в 2020 году, сообщается на сайте регионального правительства.

"На сегодняшний день в администрациях уже формируется перечень участков улично-дорожной сети для включения в план ремонтной кампании 2020 года. Общественное мнение горожан в прошлом году помогло нам сформировать долгосрочный план, сегодня мы знаем наиболее проблемные участки дорог для благовещенцев. В этом году идет масштабный ремонт уличной сети, уже есть завершенные участки, горожане могут оценить, сравнить и предложить, что еще они хотят видеть отремонтированным в рамках этого проекта", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства области Александра Зеленина.

Принять участие в опросе можно до 24 сентября: жителям нужно указать улицу и необходимые ремонтные работы. Свои пожелания можно оставить на сайте администрации Благовещенского района или в аккаунте города Благовещенск в Instagram.

По словам первого заместителя мэра Благовещенска Олега Имамеева, чтобы избежать сложностей, возникших в 2019 году и связанных со сроками проведения аукционов и работ на объектах, было решено сформировать реестр этих участков заранее. На ремонт улично-дорожной сети по нацпроекту в следующем году будет направлено порядка 667 млн рублей.

В 2019 году в Приамурье была создана городская Благовещенская агломерация. В нее вошли Благовещенск и населенные пункты Благовещенского района: села Чигири и Верхнеблаговещенское. Ежегодно в течение шести лет на ремонт улично-дорожной сети агломерации из федерального бюджета с софинансированием из регионального и местного бюджетов будут направляться 405 млн рублей. В 2019 году на эти цели было выделено более 504 млн рублей. Ремонтные работы ведутся на 24 дорожных участках.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. К 2024 году в России должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.