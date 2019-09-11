New Stream Trading подала в Лондоне иск против Антипинского НПЗ и Сбербанка

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Швейцарская трейдинговая компания New Stream Trading (NST) подала в Лондонский международный третейский суд запрос об арбитраже из-за спора с Антипинским нефтеперерабатывающим заводом и Сбербанком, полагая, что ответчики причинили ей ущерб в сотни миллионов долларов. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в среду от имени компании New Stream ("Новый поток").

"10 сентября 2019 года New Stream Trading AG (NST) подала запрос об арбитраже против Антипинского НПЗ (ANPZ), а также Сбербанка России, Сбербанка (Швейцария) и связанных сторон в Лондонский международный третейский суд (LCIA). Требование NST оценивается в несколько сотен миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Поясняя свои действия, NST указывает, что причиной обращения в суд стал "значительный ущерб, причиненный NST действиями сторон-ответчиков, включая среди прочего дефолт Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за продукцию, и действия Сбербанка в качестве основного кредитора на НПЗ".

NST указывает на то, что в свете сложившейся ситуации посчитала необходимым "отстаивать свои права и восстанавливать свою репутацию", заметив, что "всегда работала в соответствии с действующими законами и правилами".

Газета "Коммерсантъ" сообщала в июле, что New Stream Trading якобы фактически принадлежит владельцу "Нового потока" Дмитрию Мазурову, а номинально ею владеет его сестра Ксения.

На судебных разбирательствах интересы NST будет представлять юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. ТАСС направил запрос в Сбербанк с просьбой прокомментировать ситуацию, а также в Лондонский международный третейский суд.

Об Антипинском НПЗ

Антипинский НПЗ 18 мая подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, НПЗ обозначил сумму требований по делу в размере 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар энергоресурс". В мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации и, как следствие, перебоев с поставками нефти, начавшихся еще в 2018 году, НПЗ был вынужден приостановить работу и перейти под управление основного кредитора - Сбербанка.

В сентябре на Антипинском НПЗ была введена процедура наблюдения.