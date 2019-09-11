Германский регулятор призвал "Газпром" выполнить решение суда ЕС по OPAL

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по OPAL и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности. Об этом говорится в заявлении регулятора.

"Поставки газа "Газпрома" на эксплуатируемом участке OPAL должны быть сокращены до половины его мощности", - приводит заявление агентство Bloomberg.

"Федеральное сетевое агентство призвало компании реализовать вердикт", - отметили корреспонденту ТАСС в Федеральном сетевом агентстве.

Между тем, в компании OPAL Gastransport GmbH, которая является оператором газопровода, корреспонденту ТАСС сообщили, что "пока не могут предоставить данных о последствиях решения суда".

Во вторник Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому российский "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL. Трубопровод мощностью 36 млрд куб. м в год соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.

В июле 2017 года Европейский суд и Высший земельный суд Дюссельдорфа сняли обеспечительные меры на использование "Газпромом" мощностей OPAL, наложенные по иску польской компании PGNiG. После этого Федеральное сетевое агентство ФРГ разрешило доступ к дополнительным мощностям газопровода. Таким образом вновь начало действовать разрешение Еврокомиссии, по которому "Газпром" в 2016 году получил доступ к 90% мощностей OPAL. Польская сторона оспорила это решение.

В "Газпром экспорте" заявили, что изучают юридические и коммерческие последствия решения Европейского суда юстиции.