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Онлайн-кассы установили 1,4 млн налогоплательщиков

Всего зарегистрировано более 3 млн касс

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Число компаний и предпринимателей, подключивших онлайн-кассы, достигло 1,4 млн. Об этом сообщил на коллегии Федеральной налоговой службы ее руководитель Михаил Мишустин.

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"Всего 1,4 млн налогоплательщиков зарегистрировали более 3 млн касс", - сказал Мишустин.

По его словам, онлайн-кассы уже гармонично встроились в эко-среду бизнеса.

ФНС также разработала сервис "API Проверка чеков", к которому подключилось более 80 организаций и индивидуальных предпринимателей, создав свои бесплатные мобильные приложения.

Мишустин отметил, что технология онлайн-касс позволит предпринимателям на упрощенной системе налогообложения с 2020 года не сдавать налоговую отчетность.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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