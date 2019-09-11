Глава Минсельхоза: на поддержку АПК регионам направлены 118 млрд руб.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Субъектам РФ направлены 118 млрд руб. в качестве поддержки предприятий агропромышленного комплекса, производители товаров уже получили большую часть этих средств, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Коротко о господдержке и доведении субсидий. По итогам корректировок бюджета на агропромышленный комплекс в рамках госпрограммы предусмотрено 307,9 млрд руб., а субъектам Российской Федерации направлены все те деньги, которые мы планировали им направить, это 118 млрд руб. На сегодняшний день уже непосредственным получателям, то есть сельхозтоваропроизводителям, доведено 62%", - сказал министр, слова которого приводит в среду пресс-служба Кремля.

Патрушев уточнил, что этот показатель доведения финансирования до аграриев выше прошлогоднего. "Остальные [средства] мы доведем, соответственно, в те сроки, которые заданы", - добавил он.

По его словам, уборка урожая проходит в штатном режиме и Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерна в 2019 г. в размере 118 млн т. "Плановый прогноз на этот год составляет порядка 118 млн т. <...> Такой объем, как мы предполагаем, позволит и обеспечить внутреннюю потребность, и реализовать наши экспортные возможности, экспортный потенциал", - приводит слова министра пресс-служба Кремля.

Патрушев отметил, что сейчас уборочная кампания ведется практически во всех федеральных округах России и собрать урожай предстоит с 80 млн га. "В целом уборка проходит в штатном режиме. По данным на сегодняшний день, зерно обмолочено с площади порядка 34 млн га. Уже практически 95 млн т зерна у нас собрано, и урожайность у нас в этом году чуть лучше, чем по прошлому году - 29 центнеров с га", - сообщил он.

Министр также напомнил, что с 6 августа в России начался озимый сев и отечественным аграриям удалось засеять уже 5 млн га из запланированных 17,5 млн га. По словам Патрушева, российские сельхозпроизводители обеспечены семенами, в том числе для ведения озимого сева.

"На сегодняшний день подготовлено уже 3,5 млн т семян, но к тому моменту, когда они понадобятся в полном объеме, будет обеспеченность стопроцентная", - сообщил он. Что касается прогноза по внесению минеральных удобрений, то, по словам главы Минсельхоза, он сопоставим с прошлым годом и объем закупок этой продукции уже достиг более 3,1 млн т.

По данным министра, на российском сельхозрынке сейчас наблюдается стабильная ценовая ситуация. "Там есть небольшие колебания, но в целом это абсолютно нормально, мы живем в рыночной экономике, и аграрии спокойно справляются с теми ценами, которые есть. Если цены как-то колеблются более чем в нормальном режиме, то мы проводим соответствующие переговоры с производителями минеральных удобрений, сельхозтоваропроизводителями, и находим какой-то баланс, чтобы устраивал и тех, и других", - пояснил он.

По данным Росстата, в 2018 г. российские аграрии собрали 113,25 млн т зерна, в 2017 г. - 135,4 млн т.