Курские власти выплатили пасечникам более 15,8 млн рублей компенсаций после гибели пчел

КУРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Администрация Курской области выплатила из резервного фонда более 15,8 млн рублей пчеловодам региона в качестве компенсации в связи с массовой гибелью пчел, сообщил журналистам в среду начальник управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев.

"Уже закончились выплаты всем пчеловодам, которые подали на сегодняшний день заявления, более 15,8 млн рублей. Уже выплачено по 3150 рублей за пчелосемью. Пчеловоды имеют право заявить на сельхозтоваропроизводителя, и у нас уже в Щигровском районе имеется случай, когда сельхозпредприятие выплатило пчеловоду около 3 млн рублей за понесенный ущерб", - сказал Турнаев.

По информации администрации региона, в Курской области погибло 5,1 тыс. пчелиных семей из 39 тыс. имеющихся. Главной причиной стала химическая интоксикация пчел.

По данным Национального союза пчеловодов России, массовая гибель пчел была зафиксирована с конца мая в 30 регионах России, в том числе в центре и на юге, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. По предварительным подсчетам, погибло более 80 тыс. пчелиных семей. В ряде регионов власти компенсировали часть потерь пчеловодам, первой, принявшей подобное решение, стала Курская область.