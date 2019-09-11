Росстат вторую неделю подряд фиксирует недельную дефляцию на уровне 0,1%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Потребительские цены в России с 3 по 9 сентября 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

Недельная дефляция в РФ отмечается уже вторую неделю подряд и пятый раз за этот год. С начала года инфляция набрала 2,3%. В годовом выражении на 9 сентября инфляция составила около 4,2%.

За отчетную неделю цены на сахар-песок уменьшились на 1,6%, масло подсолнечное - на 0,2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,7%, в том числе на лук репчатый - 5,6%, морковь и картофель - 5,4%, помидоры - 3,7%. В то же время огурцы стали дороже на 3,4%.

Цены на молоко пастеризованное, яйца куриные и крупу гречневую выросли на 0,4%, говядину, масло сливочное, рис, макаронные изделия, вермишель и карамель - на 0,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо не изменились.