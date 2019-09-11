Кабардино-Балкария просит кабмин РФ выделить около 44 млн рублей на ремонт Нацмузея

НАЛЬЧИК, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Кабардино-Балкарской Республики (КБР) просит федеральный центр выделить почти 44 млн рублей на завершение капитального ремонта здания Национального музея в 2019 году. В правительстве РФ подготовлен проект постановления о предоставлении региону межбюджетного трансферта на эти цели, следует из документов, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.

"Правительство КБР просит выделить из федерального бюджета в 2019 году финансовые средства в объеме 43 807,8 тыс. рублей на проведение капитального ремонта ГКУК "Национальный музей КБР". Стоимость работ по объекту определена в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы", - говорится в пояснительной записке.

На портале опубликован проект постановления правительства РФ, где предусмотрены правила предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету КБР в целях финансового обеспечения мероприятий по капитальному ремонту Нацмузея КБР. "На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза", - отмечено на сайте.

Впервые вопрос о необходимости реконструкции здания музея подняли активисты Общероссийского народного фронта в 2016 году. На следующий год региональные власти заключили госконтракт на проведение капитального ремонта здания, начальная цена которого, согласно открытым данным, составила около 43 млн рублей. С началом строительных работ экспозиции свернули, упаковали и разместили в филиалах Национального музея и складских помещениях, а сам коллектив переехал в соседние здания, где продолжает исследовательскую деятельность.