Хайнань выходит на внешние рынки с брендом черного чая "Учжишань"

ХАЙКОУ /Китай/, 11 сентября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань на самом юге Китая выходит на внешние рынки с брендом черного чая "Учжишань", выращиваемого на территории горной местности в центральной части острова. Об этом сообщил информационный портал " Наньхайван ".

"Мы способствуем большей узнаваемости нашей марки исключительно за счет повышения качества продукта, путем усовершенствования техники сбора и обработки чайных листьев", - сообщил официальный представитель провинциального управления по делам сельского хозяйства и деревни.

По его словам, хайнаньский черный чай производится при соблюдении строгих правил хранения, упаковки и транспортировки. "За последние 20 лет в районе Учжишань в условиях оптимальной экологии выращивались чайные кусты, одновременно велась работа над усовершенствованием техники ферментации и просушки ", - уточнил чиновник.

На протяжении нескольких лет власти Хайнаня активно развивают в этом живописном районе экологический туризм. Путешественникам предлагают отдохнуть в тишине, вдали от шума и суеты мегаполиса, и одновременно ознакомиться с технологиями изготовления чая. Администрация острова активно содействует развитию этого района, оказывая местному бизнесу финансовое содействие и стимулируя выдачу льготных банковских займов.

"Мы создали продукт, который стал символом здешней туристической отрасли и пропитан культурой Учжишань", - подчеркнул глава местного департамента по делам туризма У Цинлэй.

Район Учжишань - горная местность с особыми климатическими условиями, покрытая лесными массивами. Там насчитывается более 10 чайных плантаций, площадь которых превышает 8,5 тыс. м (более 566 га). Они приносят постоянный доход более 1 тыс. домашних хозяйств. Благодаря своим специфичным вкусовым качествам этот сорт уже получил довольно широкую известность как в самой провинции, так и за ее пределами.