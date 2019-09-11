Медведев поручил до 15 ноября подготовить проект о прекращении правовых актов СССР и РСФСР

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту в срок до 15 ноября подготовить проект постановления о прекращении правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года в рамках системы "регуляторной гильотины". Об этом говорится в поручениях главы кабмина, размещенных на сайте правительства РФ.

"Минюсту России подготовить проект постановления правительства Российской Федерации, предусматривающий признание утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года согласно прилагаемым перечням, и внести в правительство Российской Федерации. Срок - до 15 ноября", - говорится в поручении.

Также Медведев поручил федеральным органам исполнительной власти представить обоснованные предложения "об исключении отдельных правовых актов из прилагаемых перечней правовых актов СССР и РСФСР" и предложения по дополнению прилагаемых перечней до 10 октября.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".

Также под "гильотину", согласно поручению Медведева, попадут в том числе законы и постановления, принятые еще в самые первые годы Советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.