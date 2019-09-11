Новак: Россия и Саудовская Аравия едины во мнении, что нужно исполнять сделку ОПЕК+

АБУ-ДАБИ, 11 сентября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия после назначения нового саудовского министра энергетики продолжают сохранять единое мнение по сделке ОПЕК+, что ее нужно продолжать исполнять. Об этом министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам после очередной встречи с новым министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азиз бен Сальманом.

"Главная рекомендация [по итогам встречи], что мы должны выполнять условия соглашения. Мы едины в этом мнении, что все должны исполнять compliance, взятые обязательства", - отметил он.