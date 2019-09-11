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Профицит федерального бюджета России за январь - август составил 3,7% ВВП

Доходы за первые восемь месяцев 2019 года составили 13,255 трлн руб., сообщили в Минфине

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ по итогам января - августа 2019 года составил 3,7% ВВП, или 2,027 трлн руб., сообщает Минфин.

Доходы бюджета за отчетный период составили 13,255 трлн руб., в том числе ненефтегазовые - 5,407 трлн руб., ненефтегазовые - 7,847 трлн руб.

Расходы бюджета достигли 10,694 трлн руб. Самыми большими статьями расходов стали: социальная политика (3,240 трлн руб.), национальная оборона (1,829 трлн руб.) и национальная безопасность и правоохранительная деятельность (1,182 трлн руб.).

По итогам 2018 года бюджет РФ впервые с 2011 года сложился профицитным (2,7% ВВП).

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