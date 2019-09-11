{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украинские правоохранительные органы проводят обыски в "Укргаздобыче"

Компания сотрудничает с представителями правоохранительных органов и предоставляет всю необходимую документацию

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники украинских правоохранительных органов в среду начали обыски в компании "Укргаздобыча". Об этом сообщила пресс-служба компании.

"По состоянию на утро 11 сентября 2019 года в аппарате управления АО "Укргаздобыча" и ГПУ "Полтавагаздобыча" проводятся обыски органами Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что она "сотрудничает с представителями правоохранительных органов и предоставляет всю необходимую документацию".

"Укргаздобыча" является крупнейшей газодобывающей компанией в стране, входит в структуру холдинга "Нафтогаз Украины". В 2018 году она добыла 15,5 млрд куб. м газа.

Теги
Украина
Международная торговая палата считает эффективным курс РФ по поддержке МСП
По словам генерального секретаря Международной торговой палаты Джона Дентона, Россия развивает микропредприятия
Читать полностью